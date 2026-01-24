СК возбудил дело после вспышки гриппа в интернате Кузбасса

Уголовное дело возбуждено в Кузбассе после вспышки гриппа и пневмонии в Прокопьевском психоневрологическом интернате. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

Уточняется, что у 46 человек оказались положительные пробы на грипп, еще у двоих диагностировали пневмонию. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего по неосторожности массовое заболевание людей.

В ведомстве уточнили, что следствие устанавливает причины массового заболевания и собирает доказательную базу. Прокуратура Кузбасса взяла расследование под контроль.

До этого телеканал РЕН ТВ сообщал о вспышке гриппа в доме-интернате в Кемеровской области. Позднее «Известиям» уточнили в региональном Минздраве, что при обследовании 128 проживающих в корпусе интерната у 46 обнаружили грипп А, который протекал бессимптомно, их госпитализировали для наблюдения. Кроме того, еще двух человек отправили в больницу с пневмонией.

В министерстве рассказали, что в интернате провели дезинфекцию, ситуация находится под контролем Роспотребнадзора и Минздрава Кузбасса.

