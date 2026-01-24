Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

СК возбудил дело после вспышки гриппа в интернате Кузбасса

СК возбудил дело после вспышки гриппа в психоневрологическом интернате Кузбасса
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Уголовное дело возбуждено в Кузбассе после вспышки гриппа и пневмонии в Прокопьевском психоневрологическом интернате. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

Уточняется, что у 46 человек оказались положительные пробы на грипп, еще у двоих диагностировали пневмонию. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего по неосторожности массовое заболевание людей.

В ведомстве уточнили, что следствие устанавливает причины массового заболевания и собирает доказательную базу. Прокуратура Кузбасса взяла расследование под контроль.

До этого телеканал РЕН ТВ сообщал о вспышке гриппа в доме-интернате в Кемеровской области. Позднее «Известиям» уточнили в региональном Минздраве, что при обследовании 128 проживающих в корпусе интерната у 46 обнаружили грипп А, который протекал бессимптомно, их госпитализировали для наблюдения. Кроме того, еще двух человек отправили в больницу с пневмонией.

В министерстве рассказали, что в интернате провели дезинфекцию, ситуация находится под контролем Роспотребнадзора и Минздрава Кузбасса.

Ранее россиянам рассказали, как отличить грипп от ОРВИ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27698767_rnd_6",
    "video_id": "record::1e4cbc70-57ee-446d-9cfc-e6906f138556"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+