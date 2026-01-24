Размер шрифта
Сальдо рассказал о планах по восстановлению портов Херсонской области

Сальдо: в Херсонской области восстановят порты, их запуск произойдет после СВО
Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Херсонской области планируют восстановить порты. Об этом рассказал РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

«Сейчас, к сожалению, учитывая то, что судоходные пути закрыты, порты простаивают и не работают, но мы уже разрабатываем планы их восстановления», — подчеркнул глава Херсонской области.

Сальдо уточнил, что их запуск планируется после окончания военных действий. Речь идет о портах на побережье Черного моря — Скадовский морской торговый порт и портовый пункт Хорлы, а также в Азовском море — Генический торговый морской порт.

28 декабря в Мариуполе состоялось торжественное открытие русского драматического театра, разрушенного в марте 2022 года Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Во время церемонии глава ДНР Денис Пушилин заявил, что данное событие является одной из важнейших точек возрождения Донбасса.

В ходе мероприятия на первых трех рядах в партере расположилась труппа Мариупольского театра. Почетными гостями, помимо Пушилина, стали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.

Ранее украинские олигархи лишились своего имущества в Херсонской области.

