В Абу-Даби завершились переговоры по Украине

РИА: в Абу-Даби завершилась встреча делегаций России, Украины, США
Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

В Абу-Даби завершились переговоры делегаций России, Украины и США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Российская делегация во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым после переговоров вернулись в отель. Отмечается, что переговоры продолжались почти три часа.

24 января в Абу-Даби возобновились переговоры делегаций России и Украины. Источник РИА Новости сообщил, что новую встречу закрыли от прессы. Собеседник ТАСС отметил, что американцы показывают себя «посредниками с достойной выдержкой».

За день до этого в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности. Российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

После завершения первого дня переговоров стороны договорились продолжить обсуждение 24 января. СМИ писали, что на встрече изучают и обсуждают сразу несколько документов по миру на Украине.

Ранее в Совфеде указали на «обнадеживающий знак» в трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

