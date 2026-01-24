Размер шрифта
Общество

Россиянка отдала 10 млн рублей мошеннику с сайта знакомств

В Абакане женщина лишилась 10 млн рублей, поверив знакомому из сети
В Абакане 45-летняя женщина стала жертвой мошенников, поверив лжеинвестору с сайта знакомств. Об этом сообщает УМВД по республике Хакасия.

В декабре 2025 года потерпевшая познакомилась на сайте с мужчиной, он представился Виктором, между ними завязалась переписка, новый приятель предложил ей выгодно вложиться в криптовалюту и познакомил с «опытным куратором». Поверив знакомому, женщина связалась с «брокером». После краткого обучения он предложил совершить первую сделку.

Потерпевшая перевела по указанным реквизитам 18,5 тысяч рублей, а на следующий день, увидев на экране телефона виртуальную прибыль, еще 50 тысяч. Под руководством мошенников она сняла все накопления в сумме 4 млн рублей и лично отвезла их «менеджеру» в Красноярск. Затем она взяла кредит на 3 млн рублей и заняла еще 2 млн у родственников и снова направила деньги на «инвестиции».

Когда аферисты потребовали доступ к банковской карте доверенного лица для вывода средств, подруга потерпевшей заподозрила неладное и убедила приятельницу обратиться в полицию. Общий ущерб составил 10 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

Ранее российская пенсионерка поверила в «экспертизу» и потеряла 14 млн рублей.

