В Калуге три многоэтажки остались без отопления в мороз

Три многоквартирных дома в Калуге в мороз остались без отопления из-за аварии

В центре Калуги произошел порыв трубы отопления, что привело к отключению тепла в трех многоквартирных домах на улицах Московской и Ленина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Калужской области.

В настоящее время ведутся работы по устранению аварии и восстановлению теплоснабжения. Городская прокуратура взяла под контроль ход ремонтных работ и сроки возобновления подачи тепла в жилые помещения.

О конкретных сроках завершения ремонта пока не сообщается.

В Калужской области сейчас наблюдается пик самой холодной погоды за текущую зиму. Согласно данным «Яндекс Погода», температура в областном центре составляет -21°C.

Накануне из-за неблагоприятных погодных условий было нарушено электроснабжение в Мурманске и близлежащем Североморске. В Мурманской области сохраняется вероятность аварийных отключений электроэнергии, вызванная обледенением и образованием изморози на линиях электропередач.

Ранее в Госдуме предложили отправлять работников на удаленку при сильных морозах.