На Украине сообщили о продвижении ВС России

Российские войска продвинулись в районе двух населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал украинский военный паблик DeepState.

Уточняется, что продвижение зафиксировано у Предтечино и Ступочек под Константиновкой в Донецкой народной республике (ДНР).

24 января украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ночью Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории республики, использовав для этого более 370 беспилотников и 21 ракету разных типов. По его словам, под ударами оказались Киев, а также Киевская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

18 января военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска продвигаются у Жовтневого Запорожской области и отрезают группировку украинских войск, дислоцированную к юго-западу от населенного пункта. Взятие под контроль села также говорит о том, что ВС РФ основательно закрепились и подготовили плацдармы для продвижения на данном участке фронта, отметил он.

Ранее в Минобороны сообщили об освобождении пяти населенных пунктов.