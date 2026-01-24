В Совфеде поделились ожиданиями от второго дня переговоров в Абу-Даби

Состав делегаций на трехсторонних переговорах в Абу-Даби говорит о том, что там прежде всего обсуждаются территориальные вопросы. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Мы ждем подвижек. Потому что наши условия озвучены неоднократно. Даже Трамп уже говорил, что Москва ждет территориальных уступок от Киева, чтобы Украина ушла с тех территорий, который для нас являются конституционной территорией Российской Федерации», — сказал Джабаров.

Он подчеркнул, что переговоры проходят в тишине, а это «очень важно». Информация не преподносится через прессу, особенно украинскую, где часто выдают желаемое за действительное, отметил парламентарий. По его словам, главное, чтобы переговоры шли, и это уже «позитивный момент».

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что решение делегаций России, США и Украины продолжить переговоры в Абу-Даби является обнадеживающим знаком. Он может сигнализировать о том, что стороны «выходят на какие-то конкретные договоренности».

Ранее СМИ не увидели признаков к компромиссу на переговорах России, Украины и США в Абу-Даби.