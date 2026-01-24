Размер шрифта
Армия

Глава Центрального командования ВС США приехал в Израиль с необъявленным визитом

Глава Центрального командования ВС США Купер прибыл в Израиль
Egyptian President Office/Global Look Press

Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) вице-адмирал Брэд Купер прибыл в Израиль для встречи с высокопоставленными чиновниками, пишет The Times of Israel.

Газета уточняет, что официальные лица обеих стран не подтвердили его визит, однако о нем сообщили многочисленные израильские СМИ. Издание отмечает, что приезд Купера произошел на фоне слов американского лидера Дональда Трампа о том, что возможность нанесения ударов по Ирану из-за подавления протестов сохраняется.

Накануне The Times of Israel писала, что Вооруженные силы Израиля завершили подготовку к возможному удару США по Ирану, а сама атака может быть произведена в любой момент. По данным газеты, в ближайшее время будет завершено развертывание американских сил на Ближнем Востоке. В тот же день Трамп заявил, что корабли Военно-морских сил США движутся в сторону Ирана «на всякий случай». При этом глава Белого дома сказал, что «предпочел, чтобы ничего в итоге не произошло».

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, смогут ли США стереть Иран с лица земли.

