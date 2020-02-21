Неизвестные сообщили о бомбах на всех станциях метро и автовокзалах Москвы

Более двух тысяч московских объектов получили анонимные письма 21 февраля о якобы нахождении бомб в зданиях. Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник.

По его данным, сообщения о «минировании» получили все станции московского метрополитена, семь вокзалов и почти 30 районных судов. Кроме того, утверждалось, что угроза взрыва существует и в некоторых образовательных учреждениях, больницах и свыше 1,5 тыс. московских торговых объектов.

По словам источника, в связи с этим было решено произвести «минимальную эвакуацию». В общей сложности в связи с поступившими угрозами были эвакуированы не более 4 тыс. человек.

«Ни одна из угроз после проверки объектов не подтвердилась», - уточнил источник.

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