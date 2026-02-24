Фон дер Ляйен пообещала добиваться мира на условиях Украины

Фон дер Ляйен: мы не отступим, пока не будет заключен мир на условиях Украины

Евросоюз в своей поддержке Украины «не отступит», пока не будет заключен мир на условиях Киева. Об этом в соцсети X написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава ЕК опубликовала пост в честь очередного посещения Киева, которое на этот раз пришлось на четвертую годовщину начала военных действий на Украине. Фон дер Ляйен отметила, что она посещает украинскую столицу уже в десятый раз с начала военных действий. По ее словам, таким образом Европа хочет подтвердить, что она «непоколебимо поддерживает Украину» в финансовом и военном отношении.

«Чтобы подчеркнуть нашу неизменную приверженность справедливой борьбе Украины. И чтобы дать понять как украинскому народу, так и агрессору: мы не отступим, пока не будет восстановлен мир. Мир на условиях Украины», – написала фон дер Ляйен.

24 февраля европейские лидеры приехали в Киев на заседание «коалиции желающих» и саммит «Украина — страны Северной Европы и Балтии». При этом СМИ писали о том, что саммит был под угрозой срыва из-за того, что ЕС так и не смог принять новые санкции против России.

Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС не утвердили выделение Украине кредита на €90 млрд из-за вето Венгрии. Также Каллас сообщила, что они не согласовал и 20-ый пакет санкций против России.

