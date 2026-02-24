Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
 (обновлено  )
Политика

Фон дер Ляйен пообещала добиваться мира на условиях Украины

Фон дер Ляйен: мы не отступим, пока не будет заключен мир на условиях Украины
Johanna Geron/Reuters

Евросоюз в своей поддержке Украины «не отступит», пока не будет заключен мир на условиях Киева. Об этом в соцсети X написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава ЕК опубликовала пост в честь очередного посещения Киева, которое на этот раз пришлось на четвертую годовщину начала военных действий на Украине. Фон дер Ляйен отметила, что она посещает украинскую столицу уже в десятый раз с начала военных действий. По ее словам, таким образом Европа хочет подтвердить, что она «непоколебимо поддерживает Украину» в финансовом и военном отношении.

«Чтобы подчеркнуть нашу неизменную приверженность справедливой борьбе Украины. И чтобы дать понять как украинскому народу, так и агрессору: мы не отступим, пока не будет восстановлен мир. Мир на условиях Украины», – написала фон дер Ляйен.

24 февраля европейские лидеры приехали в Киев на заседание «коалиции желающих» и саммит «Украина — страны Северной Европы и Балтии». При этом СМИ писали о том, что саммит был под угрозой срыва из-за того, что ЕС так и не смог принять новые санкции против России.

Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС не утвердили выделение Украине кредита на €90 млрд из-за вето Венгрии. Также Каллас сообщила, что они не согласовал и 20-ый пакет санкций против России.

Ранее вице-премьер Италии призвал к дипломатии для разрешения украинского кризиса.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!