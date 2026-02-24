В Сбере рассказали о стратегической гонке в сфере больших языковых моделей

Размер шрифта
Государство и бизнес по-разному оценивают потенциал искусственного интеллекта, при этом интересы обеих сторон сходятся в необходимости его активного внедрения. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанк Александр Ведяхин в интервью Forbes.

По его словам, для бизнеса искусственный интеллект является инструментом долгосрочного роста прибыли и создания новых продуктов. Государство же рассматривает ИИ как способ повышения эффективности управления, в том числе за счет автономизации контрольно-надзорных функций и проактивного предоставления государственных услуг.

Топ-менеджер Сбера также указал на высокую конкуренцию в сфере больших языковых моделей. В качестве примера Ведяхин привел компанию Apple, которая, по его оценке, проиграла в гонке генеративного ИИ и вынуждена была использовать решения Google. По его мнению, провал в сфере искусственного интеллекта может стратегически ухудшить позиции компании.

Ведяхин добавил, что на мировом уровне конкуренция в области больших языковых моделей идет при бюджетах в десятки и сотни миллиардов долларов.

В России, по его словам, участвовать в этой гонке способны две компании — «Яндекс» и Сбер. Возможностей для появления третьего крупного игрока в этой сфере на российском рынке Ведяхин не видит.

Вместе с тем он отметил, что компании, не создающие собственные базовые модели, могут использовать уже существующие решения для реализации прикладных бизнес-задач. Для этого необходимы вычислительные мощности, включая собственные центры обработки данных или облачную инфраструктуру, а также профильные команды.

По оценке Ведяхина, инвестиции в такие проекты могут окупаться в течение трех–пяти лет, а в отдельных процессах — за год–полтора.

Для малого бизнеса внедрение ИИ, по его словам, еще более доступно: предприниматели могут использовать готовые решения и настраивать ИИ-агентов под свои задачи. В этом случае срок окупаемости, исходя из практики Сбера, составляет около одного–полутора лет.

Ведяхин добавил, что инвестиции Сбера в большие языковые модели направлены прежде всего на формирование в России собственной технологической базы. За исключением затрат на обучение моделей и инфраструктуру, вложения в генеративный ИИ уже демонстрируют положительную отдачу.

По прогнозам банка, эффект от использования генеративного ИИ в 2026 году достигнет 100 млрд рублей, что вдвое превышает показатель предыдущего года. Совокупный экономический эффект от внедрения ИИ в Сбере в 2024–2026 годах оценили в 1,5 трлн рублей.
 
