Иран может нанести ущерб интересам США в регионе

NBC: Иран в случае атаки США может нанести ущерб американским интересам в регионе
Vahid Salemi/AP

Иран располагает военными возможностями для того, чтобы нанести ущерб американским интересам и союзникам на Ближнем Востоке в случае возможного удара США. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Власти США осознают, что Иран «по-прежнему обладает значительной огневой мощью», а его ответные действия могут спровоцировать затяжной конфликт. В то же время возможный ответ Ирана также учитывается президентом США Дональдом Трампом при рассмотрении возможностей для силовой операции против Тегерана.

Дональд Трамп в преддверии предстоящих переговоров между представителями США и Ирана призвал Тегеран пойти на соглашение, предупредив, что в противном случае стране грозит «плохой день».

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако американская администрация настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Трамп разочарован отсутствием военного решения для Ирана.
 
