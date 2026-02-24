Размер шрифта
Клебо опередил 87 стран в медальном зачете Олимпиады-2026

Лыжник Клебо занял девятое место в медальном зачете Олимпиады-2026
Kai Pfaffenbach/Reuters

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо опередил 87 стран в медальном зачете Олимпиады-2026.

По итогам Игр на счету спортсмена оказалось шесть золотых медалей. Если бы Клебо представлял самого себя в неофициальном командном зачете, то занял бы девятое место среди 95 стран, чьи делегации были представлены на соревнованиях.

Любопытно, что без шести золотых медалей Клебо Норвегия все равно сумела бы сохранить первое место в медальном зачете, опередив сборную США по числу бронзовых наград.

21 февраля Йоханнес Клебо выиграл масс-старт классическим стилем на 50 км на зимних Олимпийских играх — 2026, завоевав 11-ю золотую олимпийскую медаль. На пьедестале оказались еще два норвежца: серебро выиграл Мартин Нюэнгет, Эмиль Иверсен стал бронзовым призером.

Для Клебо эта победа стала 11-й в олимпийской карьере. После восьмой золотой награды ОИ сравнялся по количеству золотых наград с рекордсменами зимних Олимпиад — лыжницей Марит Бьорген, биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, а при выигрыше девятой награды установил рекорд по этому показателю, став единоличным лидером.

Ранее пострадавшую на Олимпиаде-2026 горнолыжницу спасли от ампутации.
 
