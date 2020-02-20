В Лондоне мужчина напал с ножом на служителя мечети
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Британская полиция арестовала мужчину после того, как он нанес ножевые ранения в шею служителю мечети в Лондоне, передает The Guardian.
70-летнего пострадавшего доставили в больницу. Сейчас его состоянию ничего не угрожает.
Как сообщают очевидцы, мужчиина ударил служителя ножом в шею сразу же после начала молитвы. По их словам, нападавший регулярно посещал мечеть
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