В Лондоне мужчина напал с ножом на служителя мечети

Британская полиция арестовала мужчину после того, как он нанес ножевые ранения в шею служителю мечети в Лондоне, передает The Guardian.

70-летнего пострадавшего доставили в больницу. Сейчас его состоянию ничего не угрожает.

Как сообщают очевидцы, мужчиина ударил служителя ножом в шею сразу же после начала молитвы. По их словам, нападавший регулярно посещал мечеть

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