Пытавшийся закопать тело в бочке мужчина сбежал по дороге в суд

Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Алексея Толчина, который подозревается в убийстве матери. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга.

Отмечается, что суд оставил ходатайство следствия без рассмотрения, так как задержанный по подозрению в убийстве мужчина сбежал по дороге в суд.

Ранее сообщалось, что вечером 17 февраля машинист экскаватора обратился полицию Всеволожского района. Он рассказал, что на территории бетонного завода в деревне Новосергиевка малознакомый мужчина попросил закопать его бочку, где оказалось тело женщины без признаков насильственной смерти. Предположительно, мужчина пытался спрятать тело своей матери.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.