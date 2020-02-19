Врач рассказал, кто может позволить себе спать меньше восьми часов в день, и как это чревато для здоровья. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на заведующего лаборатории нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимира Дорохова.

По его словам, из исторических личностей мало спали Наполеон, Александр Македонский, Уинстон Черчилль, у британского премьера Маргарет Тэтчер вовсе был ген короткого сна. Специалист отметил, что в наше время мало кто обладает этим геном, который позволяет за четыре часа полноценно выспаться.

Дорохов пояснил, что постоянные пренебрежения сном могут привести к смертельному исходу. По его словам, сон нужен для того, чтобы «чинить» человеческий организм от «ошибок», без него не будет своевременного «ремонта», что приведет к проблемам со здоровьем.

«Есть научные работы, которые показывают, что у тех, кто мало спал длительное время, сокращалась жизнь на 10-15 лет», — сказал он.

Кроме того, человек может столкнуться с ожирением, диабетом, проблемами с сердцем.

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