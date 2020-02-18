В Белом доме прокомментировали призыв экс-сотрудников минюста к отставке генпрокурора

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм прокомментировала призыв более 1100 экс-сотрудников министерства юстиции США к отставке нынешнего генпрокурора Уильяма Барра. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Она уточнила, что многие из тех, кто высказался за отставку генпрокурора, ранее поддерживали его назначение на должность.

«Уже не раз было подтверждено, что в правительстве есть обструкционисты, которые действуют против президента», — подчеркнула Гришэм.

Пресс-секретарь отметила, что несмотря на призыв бывших работников минюста, Белый дом доволен работой ведомства, а также его главы — Барра. Она добавила, что ничего не слышала о намерении Барра уйти в отставку.

Уточняется, что экс-сотрудники минюста потребовали отставки генпрокурора в связи с его вмешательством в дело друга американского президента Дональда Трампа Роджера Стоуна.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Отставки генпрокурора США требуют более 1100 экс-сотрудников минюста