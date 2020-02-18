В ФСБ рассказали о пресечении нападений подростков на школы в 2018 году

В ФСБ рассказали о предотвращении случаев нападения несовершеннолетних на школы и вузы за 2018 год. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что всего были обнаружены около 150 крупных молодежных экстремистских интернет-ресурсов с примерно 50 тыс. участниками.

Также за год было предотвращено 50 нападений на образовательные учреждения.

Кроме того, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ прекращена деятельность свыше 260 пропагандистов экстремистской идеологии также и в уголовно-процессуальном порядке.

В связи с этим была проведена профилактика более семи тысяч подростков, которые попали под влияние этих идей.

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