Застреливший семейную пару в Калининграде оставил записку с желанием отомстить

Мужчина, который убил из охотничьего карабина семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил у себя дома записку с желанием отомстить. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, записку обнаружили в ходе обысков в доме стрелка.

«Найдена записка, в которой он, предположительно, пишет о желании отомстить, и патроны», — рассказали в правоохранительных органах.

Там также уведомили, что злоумышленник и застреленные супруги враждовали в течение долгого времени.

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