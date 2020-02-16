Вступил в силу новый порядок формирования перечня школьных учебников

С 16 февраля в России начинают действовать новые правила формирования федерального перечня учебников (ФПУ), передает РИА «Новости».

В этот перечень вошли пособия, которые учитывают региональные и этнокультурные особенности субъектов России. Также в ФПУ будут представлены учебники вариативной части образовательной программы.

Кроме того, все ученики для образовательных учреждений будут проверяться на соответствие нормам русского языка, речевого этикета, на отсутствии неуважения к стране, властям, социальным группам и так далее.

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