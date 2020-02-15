Генпрокуратура оценила отказ Нидерландов в проведении суда по делу MH17 в России

Генпрокуратура России расценила отказ Нидерландов в проведении суда по делу рейса MH17 на территории России как уклонение от всестороннего расследования катастрофы. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что участие российских правоохранительных органов в расследовании «обеспечило бы право потерпевших на установление истинных причин трагедии и на привлечение к ответственности виновных.

Там добавили, что Россия заинтересована в проведении полного и объективного расследования обстоятельств крушения, в том числе и возможной причастности к ней российских граждан.

В октябре Москва направила письмо в Нидерланды с просьбой рассмотреть вопрос о передаче ей уголовного производства. Однако Минюст Нидерландов ответил, что передача уголовного производства в отношении трех российских подозреваемых не является вариантом. Нидерландское следствие считает, что трое россиян и один гражданин Украины, причастные к катастрофе MH17, скрываются на территории России.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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