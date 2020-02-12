Сотрудницу омского интерната приговорили за совращение воспитанников школы
В Омске сотрудницу местной школы-интерната приговорили к шести годам лишения свободы условно за совращение двух мальчиков-подростков. Об этом сообщает сайт kp.ru.
Как отмечается, 32-летняя женщина работала в учреждении уборщицей.
О связи подсудимой и 14 и 15-летних мальчиков узнали спустя короткое время после того, как подростки решили похвастаться своими «приключениями». Директор интернета заявила о произошедшем в полицию.
Дело было направлено в Следственный комитет, впоследствии — в суд.
Сама женщина вину свою признала и заявила, что преступление было совершено по обоюдному согласию. Из интерната ее уволили.
Известно, что у подсудимой есть ребенок, которого она воспитывает одна.
Жительницу Омска признали виновной и приговорили к 6 годам лишения свободы условно.
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