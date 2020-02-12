Сотрудницу омского интерната приговорили за совращение воспитанников школы

В Омске сотрудницу местной школы-интерната приговорили к шести годам лишения свободы условно за совращение двух мальчиков-подростков. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как отмечается, 32-летняя женщина работала в учреждении уборщицей.

О связи подсудимой и 14 и 15-летних мальчиков узнали спустя короткое время после того, как подростки решили похвастаться своими «приключениями». Директор интернета заявила о произошедшем в полицию.

Дело было направлено в Следственный комитет, впоследствии — в суд.

Сама женщина вину свою признала и заявила, что преступление было совершено по обоюдному согласию. Из интерната ее уволили.

Известно, что у подсудимой есть ребенок, которого она воспитывает одна.

Жительницу Омска признали виновной и приговорили к 6 годам лишения свободы условно.

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