Названо число обратившихся к врачам после драки в Казахстане

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После массовой драки на юге Казахстана за медицинской помощью обратились 127 человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Уточняется, что из этих 127 человек более 80 пострадавших уже отпустили домой.

Также отмечается, что госпитализированы 12 человек, 20 человек готовятся к выписке.

Ранее стало известно о беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области республики, в результате которых погибли восемь человек. По словам главЫ МВД Ерлана Тургумбаева, задержаны около 50 участников драки. При этом были подожжены около 30 домов, 23 машины, 15 магазинов.

Власти страны сообщили, что причиной драки стал бытовой конфликт, который провокаторы пытались сделать межнациональным.

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