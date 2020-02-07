Посол дал советы желающим выйти замуж за граждан Турции россиянкам

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов дал советы россиянкам, которые хотят выйти замуж за граждан Турции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, Ерхов посоветовал сначала ознакомиться с национально-культурными и религиозными особенностями жизни в этой стране.

Посол отметил, что местный менталитет и уклад турецкой семьи несколько отличается от семейных порядков в России, поэтому следует здраво оценить свои возможности «подстроиться» под новые жизненные условия.

По его словам, хорошо было бы также составить хотя бы общее представление о законодательстве Турции и о действующих процедурах при заключении брака с иностранцами.