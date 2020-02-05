Голикова сообщила, что у вернувшихся в РФ из КНР россиян коронавируса нет

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова сообщила, что у прилетевших в Тюменскую область из китайской провинции Хубэй россиян коронавирус не обнаружили, передает РИА «Новости».

«На текущий момент в России, как и было ранее, выявлено только два случая, новых нет», — сказала она.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 24 598 человек, 493 человек погибли, а также 906 вылечились.

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