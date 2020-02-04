ЕР допускает введение новых мер ответственности чиновников за хамство

«Единая Россия» проанализирует законодательство РФ, по итогам чего в партии сделают вывод, нужно ли вводить новые меры, касающиеся ответственности чиновников за неуважительное отношение к гражданам, передает РИА «Новости».

Об этом заявил во вторник депутат Александр Хинштейн.

В этой связи парламентарий напомнил о скандалах с властями Керчи и теперь уже бывшим главой Чувашии.

Хинштейн заверил, что ЕР намерена сохранять принципиальную позицию по отношению к чиновникам, которые в результате своих действий, становятся объектами для порицания со стороны общества.

Подобных представителей власти депутат назвал «балластом» и пообещал, что партия будет безжалостно от них избавляться.