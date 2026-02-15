Размер шрифта
Стали известны подробности о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Кубань

Раненые при атаке ВСУ на Кубань находятся в состоянии средней тяжести
Жители поселка Волна в Краснодарском крае, пострадавшие в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что в данный момент раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Их жизни ничего не угрожает», — подчеркивается в тексте.

В ночь с 14 на 15 февраля над территорией России перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Атаки отразили в Краснодарском и Ставропольском краях, Курской области и Крыму. Несколько дронов сбили над акваториями Черного и Азовского морей.

Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, самая сложная ситуация после атаки наблюдалась в поселке Волна. Здесь выявили повреждение резервуара с нефтепродуктами, а также склада и терминалов. Два человека получили ранения, им потребовалась госпитализация.

В Сочи был поврежден частный жилой дом, в селе Юровка — котельная. Из-за действий ВСУ на территории региона произошли два пожара, на места отправили 126 сотрудников экстренных служб и 34 единицы техники.

Ранее в Волгоградской области при атаке БПЛА пострадала многодетная семья.
 
