Бастрыкин сообщил о росте онлайн-преступлений

Бастрыкин: за три года СК расследовал 36,6 тыс. IT-дел

Стремительное развитие технологий ведет к росту преступлений в цифровой сфере, и эта тенденция будет только усиливаться. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, за последние три года ведомство расследовало 36,6 тыс. уголовных дел, связанных с IT-преступлениями. Из них 9,5 тыс. касались хищений, 6,1 тыс. — преступлений в сфере экономической деятельности, 4,3 тыс. — незаконного оборота наркотиков, 2,6 тыс. — посягательств на половую неприкосновенность, более 2 тыс. — фактов мошенничества, а также других составов.

Глава СКР подчеркнул, что фиксируется рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и мошенничеством. Он отметил, что значительная часть общеуголовных преступлений в последние годы совершается в онлайн-формате.

По словам Бастрыкина, с учетом дальнейшего роста цифровой преступности ведомство уделяет особое внимание совершенствованию методов фиксации цифровых следов и внедрению новых технологических инструментов.

Ранее в России ужесточили наказание за пропаганду наркотиков в интернете, введена новая статья УК РФ.