«Не можем смотреть и наслаждаться»: мать Гуменника о его выступлении на ОИ

Мать Гуменника: мы настолько вовлечены, что не можем смотреть и наслаждаться

Елена Гуменник, мать российского фигуриста Петра Гуменника, призналась, что до сих пор не посмотрела выступление сына на зимних Олимпийских играх — 2026. Ее слова приводит Sport24.

«Есть болельщики, которые наслаждаются фигурным катанием, болеют за Петю, получают удовольствие от его проката. А есть родители — у нас другая роль. Мы настолько вовлечены, что даже не можем смотреть и наслаждаться», — отметила она.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Фигурист — чемпион России (2026), серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер чемпионата России, двукратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020), бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2020).

Победу на Олимпийских играх одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Главный фаворит турнира — американец Илья Малинин — из-за неудачи в произвольном прокате оказался восьмым. На втором и третьем местах оказались японцы — Юма Кагияма и Сюн Сато.

Ранее Гуменник выступил с обращением после прокатов на ОИ.