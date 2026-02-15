Российский дипломат заявил, что самолеты-разведчики НАТО регулярно летают возле границ РФ

Посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов рассказал РИА Новости, что самолеты-разведчики НАТО на регулярной основе летают в Финляндии вдоль границы с Россией.

Он уточнил, что североатлантический альянс активно ведет разведывательную деятельность.

«Фактически на регулярной основе фиксируются пролеты натовских разведсамолетов вдоль границы с Россией <...> Вдобавок к этому летом 2025 года на авиабазе «Пирккала» впервые в Северной Европе появился натовский разведывательный беспилотный летательный аппарат «RQ-4D Phoenix», — поделился дипломат.

10 февраля эстонская разведка сообщила, что Россия вряд ли нападет на страны НАТО в ближайшие годы, но «продолжит применять различные формы гибридной войны».

Глава эстонской разведки Каупо Розин подчеркнул, что даже если Россия не собирается нападать на НАТО, альянс все равно должен сделать все, чтобы «и завтра это оставалось так же».

11 декабря 2025 года генсек НАТО Марк Рютте призвал альянс готовиться к конфликту с Россией. Также премьер-министр Виктор Орбан говорил, что европейские лидеры намерены подготовиться к войне с Россией к 2030 году.

Ранее во Франции рассказали о пацифизме европейцев на фоне «российской угрозы».