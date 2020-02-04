Минздрав определил, куда будут эвакуировать россиян из Китая для карантина

Заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой заявил, что определено место, куда буду вывозить находящихся в Китае россиян для проведения карантинных мероприятий. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на назначенную территорию уже направлены врач-инфекционист, эпидемиолог и реаниматолог, которые будут работать с местным медицинским персоналом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 20 438 человек, 425 человек погибли.

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