Появились снимки легких, пораженных коронавирусом

Китайские медики показали снимок легких пациентку, которая заразилась новым типом коронавируса. Об этом сообщает Radiology.

Снимки были получены в результате компьютерной томографии. Известно, что пациентка 33-летняя женщина, которая была госпитализирована госпитализированной в китайском городе Ланьчжоу.

На одном снимке видны помутнения на легких. На другом, сделанном три дня спустя, видно, что пораженная область расширяется.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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