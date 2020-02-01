Посольство России приступило к спискам россиян на эвакуацию из Хубэя

Посольство России в Китае приступило к формированию списка тех, кто намерен в срочном порядке покинуть территорию китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса. Об этом говорится на сайте диппредставительства.

В сообщении также указано, что покинувшие Хубэй россияне после возвращения в Россию будут помещены на 14-дневный карантин.

Посольство также назвало перечень данных, которые нужно предоставить дипломатам для эвакуации.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом нового типа более 11 тысяч человек. На данный момент из-за него умерли 259 человек, а еще 245 — вылечились.

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