В Москве у бортпроводником с рейса из Китая заподозрили коронавирус
У бортпроводников рейса, прибывшего 31 января в Москву из Китая, заподозрили коронавирус, передает «Интерфакс».
«Несколько членов кабинного экипажа после возвращения из Китая в Москву обратились к медикам с симптомами, характерными для коронавируса», — сообщил источник.
Уточняется, что бортпроводников госпитализировали для проведения анализов.
Ранее сообщалось, что заболевшие данным вирусом выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших являются гражданами Китая.
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом более 9 тысяч человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Голикова: Россия окажет гуманитарную помощь Китаю