В Москве у бортпроводником с рейса из Китая заподозрили коронавирус

У бортпроводников рейса, прибывшего 31 января в Москву из Китая, заподозрили коронавирус, передает «Интерфакс».

«Несколько членов кабинного экипажа после возвращения из Китая в Москву обратились к медикам с симптомами, характерными для коронавируса», — сообщил источник.

Уточняется, что бортпроводников госпитализировали для проведения анализов.

Ранее сообщалось, что заболевшие данным вирусом выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших являются гражданами Китая.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом более 9 тысяч человек.

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