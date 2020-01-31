Уголовное дело заведено после взрыва на заводе в Орловской области

Следователи СУ СК России по Орловской области возбудили уголовное дело после взрыва газа на территории завода резиновых изделий в Мценске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что дело заведено по части 3 статьи 143 УК РФ по факту нарушения требований охраны труда.

До этого стало известно, что взрыв произошел в строящемся здании. Из-за ударной волны началось частичное разрушение здания. В результате 5 человек погибли, еще 7 пострадали.

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