После убийства депутата Ростовской области возбуждено уголовное дело

По факту убийства депутата Загсобрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги Ольги было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Отмечается, что тела депутата и его жены были обнаружены со следами насильственной смерти.

Уточняется, что уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство».

Ранее во вторник, 28 января, тела депутата Андрея Алабушева и его супруги Ольги были обнаружены в их собственном доме, расположенном в городе Зернограде, водителем.

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