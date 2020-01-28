После убийства депутата Ростовской области возбуждено уголовное дело
close
По факту убийства депутата Загсобрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги Ольги было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Отмечается, что тела депутата и его жены были обнаружены со следами насильственной смерти.
Уточняется, что уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство».
Ранее во вторник, 28 января, тела депутата Андрея Алабушева и его супруги Ольги были обнаружены в их собственном доме, расположенном в городе Зернограде, водителем.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Ростовского депутата с женой могли убить при ограблении
— Водитель убитого под Ростовом депутата рассказал, как обнаружил тело