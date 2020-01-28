Мать израильтянки Иссахар приехала в подмосковную колонию

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Мать израильтянки Наамы Иссахар, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков, приехала в колонию в Подмосковье, передает РИА «Новости».

Как стало известно, женщина оказалась в комнате ожидания и приема передач для заключенных.

При этом она не сделала каких-либо заявлений, сообщив, что «необходимо подождать и посмотреть».

До этого Иссахар обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании.

Иссахар осудили на 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», девушка летела в Тель-Авив. У нее обнаружили 9,6 грамма гашиша, который, по ее словам, она перевозила в личных целях.

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