ВОЗ включила центр Роспотребнадзора в реестр лабораторий, диагностирующих коронавирус

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила научный центр Роспотребнадзора в реестр европейских лабораторий, которые оказывают содействие в диагностике нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что ВОЗ включила в реестр ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, так как там разработали две современные тест-системы по диагностике нового типа коронавируса.

Так, страны, которые нуждаются в проведении диагностики, смогут обратиться в российский научный центр, где специалисты проведут исследования по выявлению вируса.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. Число случаев заражения коронавирусом в КНР превысило 2800 человек. Более 80 человек скончались.

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