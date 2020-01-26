Вандалы подожгли мечеть в Иерусалиме
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В Израиле вандалы подожгли мечеть в восточном Иерусалиме. Об этом сообщает Islam-today.
Кроме того, злоумышленники исписали стены здания угрозами.
Уточняется, что зданию был нанесен незначительный ущерб. Никто в результате не пострадал.
По предварительным данным, преступление было совершено на почве ненависти.
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