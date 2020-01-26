Вандалы подожгли мечеть в Иерусалиме

В Израиле вандалы подожгли мечеть в восточном Иерусалиме. Об этом сообщает Islam-today.

Кроме того, злоумышленники исписали стены здания угрозами.

Уточняется, что зданию был нанесен незначительный ущерб. Никто в результате не пострадал.

По предварительным данным, преступление было совершено на почве ненависти.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Храм XVIII века загорелся в Подмосковье

— Здание крупнейшего в России еврейского университета подожгли неизвестные — В УПЦ заявили о поджоге церкви в Кривом Роге