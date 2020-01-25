Синоптик предупредил жителей Москвы о похолодании на грядущей неделе

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, что на следующей неделе в Москве ожидаются похолодания, температура воздуха опуститься до минусовых значений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Синоптик предупреждает, что с вечера четверга, 30 января, и до конца недели в столице ожидаются снегопады, метели, а также сильный северный ветер.

В ночь на пятницу, 31 января, температура воздуха достигнет 0 — -5°C. В выходные, 1-2 февраля, до -2-7°C, днем — до 0 — -5°C.

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