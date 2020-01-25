В Москве в День студентов ожидается до +2°С
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В субботу, 25 января, в российской столице будет до +2°С, снег и гололедица, гласят данные Гидрометцентра.
Метеорологи прогнозируют, что температура воздуха днем будет около 0 — +2°С. Возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Также местами на дорогах будет гололедица. Ветер западный, местами до 18 м/с.
Ночью столбики термометров опустятся до -3°С.
Давление составит 733 мм. рт. ст.
25 января россияне празднуют Татьянин день (День студентов).
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.
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