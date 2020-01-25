В Москве в День студентов ожидается до +2°С

В субботу, 25 января, в российской столице будет до +2°С, снег и гололедица, гласят данные Гидрометцентра.

Метеорологи прогнозируют, что температура воздуха днем будет около 0 — +2°С. Возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Также местами на дорогах будет гололедица. Ветер западный, местами до 18 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до -3°С.

Давление составит 733 мм. рт. ст.

25 января россияне празднуют Татьянин день (День студентов).

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

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