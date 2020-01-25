Число заболевших коронавирусом в Китае за сутки возросло на 444 человека

В Китае за последние 24 часа заболели пневмонией, которая вызвана новым типом коронавируса, 444 человека, сообщает Global Times со ссылкой на государственные комитет страны по здравоохранению.

Также общее число погибших от вируса составило 41. При этом за сутки летальный исход был зафиксирован 16 раз.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Предполагается, что разносчиками вируса являются змеи. Известно, что два случая заболевания коронавирусом зафиксировали во Франции, а один — в Непале.

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