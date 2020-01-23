Неизвестный устроил смертельную стрельбу в штате Вашингтон

В центре города Сиэтл в американском штате Вашингтон произошла стрельба, в результате которой был убит один человек. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на городскую полицию.

Как стало известно, неизвестный стрелок также ранил пять человек. Им сейчас оказывается медицинская помощь.

По имеющейся информации, раненые находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что подозреваемому удалось скрыться.

В данный момент его разыскивает полиция.