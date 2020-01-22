Девять смертей из-за нового коронавируса зарегистрировано в Китае

Девять человек скончались из-за заболевания, вызванного новым типом коронавируса, в Китае. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

На данный момент известно о девяти случаях летального исхода и о 440 случаях заражения.

Все смертельные случаи зарегистрированы в провинции Хубэй, где вирус был впервые обнаружен.

Вирус передается через дыхательные пути, заявил вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Ли Бин. Он отметил, что в настоящее время существует опасность мутаций вируса и его дальнейшего распространения.

Всемирная организация здравоохранения назначила экстренное совещание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи со вспышкой заболеваемости, вызванной вирусом.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

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