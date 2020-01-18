Уральская туристка вместо визита в храм попала на ликеро-водочный завод

Жительница Свердловской области попала вместо храма на ликеро-водочный завод в рамках автобусного тура в Великий Устюг. Об этом сообщается на сайте областного суда.

Россиянка приобрела тур за 32,5 тыс. руб. В рамках него она должна была посетить Великий Устюг и храм Прокопия Праведного. Однако туроператор предложил ей экскурсию по заводу «Северная чернь».

Однако жительницу Урала такая замена не устроила, и она обратилась в суд. Ей удалось взыскать с туристической компании компенсацию за моральный ущерб в размере трех тысяч рублей.

«В счет компенсации морального вреда будет взыскано 3 тыс. рублей и штраф в размере 1,5 тыс. рублей», — добавили в суде.

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