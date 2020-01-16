В Иране завершилась идентификация тел погибших в сбитом Boeing

Эксперты МВД Украины, находящиеся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших в результате крушения там пассажирского Boeing украинцев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что в настоящее время проводится подготовка для дальнейшей передачи тел на Украину.

По предварительным данным, передачу тел планируется провести до 19 января 2020 года.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

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