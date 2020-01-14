Жители Челябинска пожаловались на коричневую воду

В Челябинске жители массово жалуются на грязную воду, которая течет из кранов в квартирах, сообщили РИА «Новости» в мэрии.

В городской администрации рассказали, что получили многочисленные жалобы на коричневую воду из-под кранов с горячей водой. В связи с этим была инициирована проверка.

«В настоящее время... вода... соответствует всем нормативам, является качественной и безопасной», — добавили в мэрии.

Однако специально созданная комиссия разбирается с причинами изменения цветы воды.

Также власти Челябинска уверили местных жителей, что коричневая вода не представляет никакой угрозы для населения. Отмечается, что грязь не могла попасть в воду на этапе подогрева, так как элементы отопительной сети закрытые.

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