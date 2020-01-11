В Волгограде мужчина выпал из окна 8 этажа и выжил

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Волгограде мужчина выпал из окна восьмого этажа жилого дома, передает «Волгоград онлайн».

Он упал на припаркованную у подъезда машину.

По словам очевидцев, он остался жив и был госпитализирован медиками.

О состоянии пострадавшего не сообщается.