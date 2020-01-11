В Москве в субботу ожидается до -2°C
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В Москве в субботу, 11 января, ожидается облачная погода, местами снежные осадки. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Отмечается, что температура воздуха днем установится в диапазоне от -2°C до 0°C, ожидается гололедица.
Кроме того, в столице будет восточный ветер со скоростью 5–10 м/с.
Вечером столбики термометров опустятся до -6°C — -4°C.
Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.