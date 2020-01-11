В Москве в субботу ожидается до -2°C

В Москве в субботу, 11 января, ожидается облачная погода, местами снежные осадки. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что температура воздуха днем установится в диапазоне от -2°C до 0°C, ожидается гололедица.

Кроме того, в столице будет восточный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -6°C — -4°C.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.