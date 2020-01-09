На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел высотой 2,9 км

На вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир в Сахалинской области, произошел пепловый выброс. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Вулканологи из города Северо-Курильска визуально оценили выброс пепла в 2,9 км над уровнем моря.

Отмечается, что пепловый шлейф распространился на 5 км к юго-востоку от вулкана.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Вулкан Эбеко расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска.